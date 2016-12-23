أعلنت الشرطة الإيطالية يوم الجمعة، مقتل المشتبه به في الهجوم على سوق لعيد الميلاد في برلين قبل أيام، أودى بحياة 12 شخصا واصاب اخرين.

وذكرت الشرطة عبر صفحتها الشخصية على (تويتر) أن المشتبه به أنيس العامري، قتل بالرصاص في ساعة مبكرة يوم الجمعة بعدما أشهر سلاحا في وجه الشرطة عندما طالبته بوثائق لإثبات الهوية.

وأضافت أن دورية عادية أوقفت أنيس العامري (24 عاما) التونسي المشتبه به قرب محطة سيستو سان جيوفاني للسكك الحديدية حوالي الساعة 3:30 فجرا (0230 بتوقيت جرينتش). وأطلق العامري النار فأصاب شرطيا قبل أن يقتل بالرصاص.

من جهته، أكد وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي أن مقتل المشتبه به بهجوم برلين"لا شك فيه،" وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، بعد إعلان الشرطة.

وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره أعلن الخميس العثور على بصمات التونسي أنيس عامري الذي يشتبه في أنه منفذ هجوم سوق برلين.

وكان 12 شخصا قتلوا وأصيب 48 آخرين يوم الاثنين، بعدما اقتحم رجل سوقا مزدحما بشاحنة، في برلين، حيث القت الشرطة القبض على أحد المهاجمين ثم أطلقت سراحه "لعدم كفاية الأدلة"، فيما لقي مهاجم آخر مصرعه في الحادث.

وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، يوم الثلاثاء، مسؤوليته عن الهجوم، وقال ان "منفذ عملية الدهس في مدينة برلين الألمانية هو جندي للدولة الإسلامية ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الدولي".

وتتشابه هذه الحادثة مع الهجوم الذي تعرضت له مدينة نيس الفرنسية في حزيران الماضي حيث حيث دهست شاحنة حشدا من المواطنين الفرنسيين المحتفلين بيوم الباستيل (اليوم الوطني الفرنسي), ما أدى إلى مقتل 86 شخصا وجرح أكثر من 300 آخرين, وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

وشهدت المانيا مؤخراً عدة حوادث متتابعة كان اخرها عندما اعتقلت الشرطة الالمانية لاجئا سوريا هاجم امرأة وقتلها وجرح اثنين آخرين بواسطة ساطور في مدينة ريوتلنجن بجنوب ألمانيا. كما شهدت مدينة ميونخ مقتل 10 اشخاص في عملية اطلاق نار وقبلها بعدة ايام أصيب 21 شخصاً بجروح في هجوم داخل قطار بمدينة فولفسبرغ جنوب ألمانيا.

وتشهد أوروبا ولا سيما ألمانيا وفرنسا في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات التي باتت شبه يومية.