بث تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) يوم الخميس، شريط فيديو يظهر إعدام جنديين تركيين حرقا كان قد أسرهما في مدينة الباب في ريف حلب، تلاه أنباء عن قيام السلطات التركية بحجب مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو.

وذكرت وسائل اعلام، أن الجنديان التركيان يظهران في الفيديو وهما يرتديان البزة العسكرية ومقيدان بالسلاسل. بعد ان كان "داعش" أعلن قبل بضعة أسابيع عن أسر الجنديين غرب مدينة الباب.

ويأتي اسر التنظيم لجنود أتراك، خلال معارك يشارك بها الجيش التركي في شمال سوريا دعماً لفصائل معارضة سورية مسلحة بهدف طرد التنظيم المتشدد من الشريط الحدودي مع تركيا.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وتحدثت تقاير إعلامية عن أن السلطات التركية قامت بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر مقطع فيديو، كما ذكر بعض المستخدمين أن خدمة فتح المواقع المحجوبة "في بي ان" لم تفلح بالالتفاف على القيود.

يذكر أن تنظيم "داعش" قام سابقا بإعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا داخل قفص حديدي، ما أثار موجة غضب عارمة في العالم.