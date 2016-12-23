لقي 3 أشخاص مصرعهم، يوم الجمعة، وأصيب اخرون في حي الحمدانية بمدينة حلب جراء سقوط عدد من القذائف.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان 3 أشخاص قضوا وأصيب 6 آخرون بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية على حي الحمدانية في مدينة حلب.

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ولفتت الوكالة الى ان مصدر القذائف هو مسلحي المعارضة في ريف حلب الغربي.

ومن جانبها نقلت وكالة (رويترز) عن (المرصد السوري المعارض) قوله إن حوالي 10 قذائف أُطلقت على حي الحمدانية بجنوب غرب حلب

وكانت قوافل أجلت مسلحي المعارضة الذين كانوا محاصرين في أحياء شرق حلب، الى ريفها الغربي والى ريف ادلب بموجب اتفاق تم برعاية روسية تركية.

وكانت احياء في حلب تعرضت بتاريخ الـ14 من كانون الأول الجاري الى استهداف بالقذائف ادت الى مصرع 3 أشخاص واصابة 45 آخرين بجروح.

يشار الى ان أحياء عدة كانت خاضعة لسيطرة النظام في حلب, شهدت خلال سنوات الحرب، سقوط قذائف بشكل شبه يومي ما يؤدي الى سقوط ضحايا ووقوع اضرار مادية.

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