أفادت مصادر معارضة، يوم الخميس، ان 47 قتيلاً سقطوا اثر غارات جوية تركية على مدينة الباب شمال سوريا.

وقالت المصادر ان 47 شخصاً بينهم 9 نساء و41 طفلاً قضوا، جراء غارات جوية تركية على مدينة الباب شمال سوريا.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وواجهت تركيا في وقت سابق اتهامات بالمسؤولية عن مقتل مدنيين اثر غاراتها في سوريا، في حين تؤكد أنقرة انها تقوم بما في وسعها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

وتأتي الغارات التركية على مدينة الباب، في إطار دعمها لفصائل معارضة سورية تسعى لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من المدينة التي تشكل معقلا له، وضمن عملية "درع الفرات" التي تسعى تركيا منها لضمان حدودها وطرد التنظيم والقوات الكردية من كامل الشريط المتاخم لحدودها.

وكان الجيش التركي أعلن في وقت سابق يوم الخميس ان اثنين من جنوده و5 من عناصر "الجيش الحر" قضوا، في معارك قرب مدينة الباب، عقب يوم على إعلانه السيطرة على طريق حلب – الباب البري، عقب عملية إطلاق نار كثيفة.

وتعارض الحكومة السورية التدخل التركي في سوريا وتعتبره "عدوانا ", في حين اعلنت تركيا مرارا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان العملية في شمال سوريا مستمرة حتى طرد "داعش"، وازالة كل الأخطار التي تهدد أمن تركيا من على الحدود المشتركة.

وبدأت فصائل معارضة سورية مدعومة من انقرة, في 24 اب الماضي, عملية عسكرية في الشمال السوري, حيث انتزعت عدة قرى وبلدات شمال حلب اهمها جرابلس ودابق وصوران.

سيريانيوز