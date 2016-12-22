اعلنت وزارة الدفاع التركية, يوم الخميس, عن تطهير حوالي ألفي كيلومتر من "الإرهابيين" و وتحرير 225 منطقة مأهولة شمالي سوريا في إطار عملية درع الفرات, والتي بدات في اب الماضي.

واشارت الوزارة, وفقا لوكالة انباء (الاناضول), الى "مقتل 1005 عناصر من تنظيم داعش، و299 من عناصر تنظيم "بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك" الإرهابيين, وذلك منذ انطلاق عملية درع الفرات".

وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اعلن أن عملية "درع الفرات" العسكرية التي تنفذها القوات التركية في شمال سوريا لا تهدف إلى تغيير النظام الحاكم في البلاد, وذلك بعدما تراجع الرئيس التركي عن تصريحات سابقة ادلاها بخصوص العملية التي هدفها انهاء حكم الرئيس الاسد.

وتنفذ تركيا في شمال سوريا، منذ 24 اب الماضي، عملية "درع الفرات" العسكرية، التي تجري بمشاركة القوات البرية والدبابات وسلاح المدفعية، بغطاء من سلاح الجو التركي، وبالتعاون مع "الجيش الحر"، من أجل تطهير كامل المنطقة الحدودية مع تركيا من "جميع الإرهابيين" وطردهم نحو عمق البلاد، حسب ما تقوله أنقرة, فيما أعلنت السلطات السورية أنها تعتبر العملية التركية "عدوانا على سوريا وخرقا لسيادتها وحرمة أراضيها".

سيريانيوز