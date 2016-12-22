اعلن الجيش التركي يوم الخميس، إن اثنين من جنوده وخمسة من مسلحي المعارضة السورية قتلوا خلال اشتباكات مع عناصر تنظيم "داعش" قرب مدينة الباب شمال سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن الجيش التركي قوله إن "داعش" فقد خلال القتال الدائر بالقرب من بلدة الباب شمال حلب، 160 من عناصره، فيما أصيب خلال القتال كذلك 38 مسلحا من "الجيش السوري الحر".

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من مقتل 3 جنود اتراك واصابة 11 آخرين، بهجوم شنه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قرب مدينة الباب شمال سوريا.

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وكانت هيئة الاركان التركية, اعلنت يوم الاثنين, عن مقتل احد جنودها واصابة 9 اخرين بجروح بانفجار سيارة مفخخة قرب مدينة الباب بريف حلب.

وسقط عدد من الجنود الاتراك, خلال بدء الجيش التركي عملياته في سوريا منذ اب الماضي, في هجمات ومعارك مع تنظيم "داعش".

وبدأت فصائل معارضة سورية مدعومة من انقرة, في 24 اب الماضي, عملية عسكرية في الشمال السوري, حيث انتزعت عدة قرى وبلدات شمال حلب اهمها جرابلس ودابق وصوران.