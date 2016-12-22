سقط, يوم الخميس, عشرات القتلى و الجرحى بتفجير انتحاري نفذه تنظيم "داعش" استهدف وسط منطقة كوكجلي شرقي الموصل في العراق.

ونقلت وكالات أنباء عن مصدر أمني عراقي قوله إن " عدد من القوات العراقية سقطوا من ضمن المدنيين في هجوم انتحاري لتنظيم "#داعش" شرقي الموصل ".

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وتحدث المصدر ان حصيلة التفجير الذي وقع وسط منطقة كوكجلي قرب الملعب والسوق وجامع الرحمن بلغت اكثر من 30 قتيل واكثر من 60 جريح

وأعلنت حالة الطوارئ في كوكجلي على خلفية الانفجار.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت, في وقت سابق من اليوم, عن مقتل 4 عمال إغاثة عراقيين و7 مدنيين آخرين في هجومين منفصلين بقذائف المورتر هذا الأسبوع خلال عملية لتوزيع المساعدات شرق الموصل.

ولقي 18 شخصاً حتفهم، الشهر الماضي، بانفجار قنبلتين أثناء مرور قافلة تقل عائلات فارة من بلدة الحويجة جنوب الموصل في العراق.

وتشهد بغداد بين فترة وأخرى تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، فضلا عن هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق مختلفة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص .

يشار الى ان القوات العراقية اعلنت في 17 تشرين الاول الماضي اطلاق معركة تحرير الموصل من يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

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