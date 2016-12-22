اعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر, يوم الخميس, عن خروج 30 ألف شخص من مدينة حلب الشرقية الشرقية منذ بدء عملية الاجلاء.

ونقلت وكالات انباء عن رئيس اللجنة بيتر ماورير, قوله, "يمكنني أن أقول إنه حتى اليوم تم إجلاء 30 ألف شخص"، مؤكدا أن "عمليات الإجلاء ستستمر طالما بقي في حلب من يرغب بالخروج".

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وفقا لبيانات اللجنة الدولية، "لا يزال هناك، في حلب الشرقية، أعداد كبيرة من الناس، الذين يريدون مغادرتها" وأن عملية الإجلاء " قد تأخذ يومين إضافيين".

وابدى رئيس اللجنة استعداد المنظمة " لمساعدة الأشخاص الآخرين، الذين تم إجلاؤهم، بما في ذلك من الفوعة وكفريا ".

وجاء ذلك عقب يوم على اعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمرإجلاء جميع الجرحى والمرضى من الأحياء الشرقية في مدينة حلب .

واستؤنفت, يوم الاربعاء, عمليات الاجلاء من مدينة حلب الشرقية وبلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب, بعد توقفها ليوم واحد.

وسبق ان تعثرت عمليات الاجلاء عدة مرات من شرق حلب وبلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب, وسط اتهامات بين اطراف النزاع حول عرقلة الاتفاق .

وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع, يوم الاثنين, على مشروع قرار فرنسي ينص على نشر سريع لمراقبين تابعين للأمم المتحدة في حلب و بـ"مراقبة مناسبة وحيادية ومباشرة لعمليات الإجلاء من شرق حلب وأحياء أخرى في المدينة".

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