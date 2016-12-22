اعلنت وزارة الكهرباء, يوم الخميس, عن انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة مصياف بحماه, جراء "عطل فني" اصاب خط توتر متوسط 66 كيلو فولت المغذي للمنطقة, اثر العواصف الثلجية.

ونقلت وكالة الانباء (ساتا) عن مصدر في وزارة الكهرباء, لم تسمه, قوله ان "ورشات الصيانة تعمل على إصلاح العطل وإعادة التغذية الكهربائية للمنطقة المذكورة”.

وتشهد محافظة حماة هطولات مطرية وثلجية كثيفة ما تسبب بإغلاق العديد من الطرق الرئيسية وعرقلة السير وحركة المرور وإغلاق المحال التجارية.

وشهدت عدة محافظات سورية ازدياد حاد في ساعات التقنين خلال الايام الماضية، الأمر الذي بررته وزارة الكهرباء بـ"انخفاض كميات الغاز الوارد الى محطات التوليد وذلك نتيجة الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له حقول الغاز شرقي محافظة حمص على أيدي تنظيم "داعش".

وقرر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، زيادة كميات الفيول المستوردة من الخارج بهدف سد النقص المؤدي لزيادة ساعات التقنين الكهربائي.

سيريانيوز