الدفاع الروسية تتحدث عن نتائج العملية الروسية بسوريا...فما هي؟؟ الاخبار المحلية شارك

كشفت روسيا, يوم الخميس, نتائج العملية الروسية التي قامت بها في سوريا, والتي بدأت في أيلول عام 2015, وأهمها منع انهيار الدولة السورية.

ونقلت وكالات أنباء عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قوله, خلال لقاء لقادة كبار في الجيش الروسي لاستعراض الإنجازات العسكرية لروسيا, إن تدخل موسكو في سوريا منع انهيار الدولة السورية. وأضاف شويغو أن الضربات الجوية الروسية في سوريا أسفرت عن مقتل 35 ألفا من المقاتلين المسلحين. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .. وتابع شويغو قوله إن الجيش النظامي تمكن خلال هذه الفترة من تحرير 12360 كيلومترا مربعا من الأراضي السورية، بما في ذلك استعادة السيطرة على 499 مدينة وبلدة. وأضاف وزير الدفاع أن العملية الروسية نجحت في إخماد سلسلة من الثورات في الشرق الأوسط. بدوره ذكّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجيش النظامي تلقى دعما عسكريا ملموسا من القوات المسلحة الروسية، ما ساعده في إحراز سلسلة من الانتصارات في الحرب ضد الإرهاب. واعتبر بوتين أن الجيش الروسي أثبت صلابته خلال الحرب ضد الإرهابيين في سوريا. وأشار الرئيس الروسي إلى "المساعدات الكبيرة التي تقدمها القوات الجوية الروسية للمدنيين السوريين، إذ بلغ إجمالي وزن تلك المساعدات والأدوية حتى الآن قرابة 800 طن". وبدأ سلاح الجو الروسي بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية بتاريخ 30 ايلول 2015، حيث واجهت موسكو الكثير من الاتهامات بخصوص استهدافها مواقع مدينة وللمعارضة المعتدلة منذ بدء عملياتها الا ان الروس نفو ذلك, مطالبين بادلة, مؤكدين ان العملية تستهدف "ارهابيين", وجماعات "إرهابية" أخرى يتم تحديدها مع الجانب السوري. سيريانيوز

ونقلت وكالات أنباء عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قوله, خلال لقاء لقادة كبار في الجيش الروسي لاستعراض الإنجازات العسكرية لروسيا, إن تدخل موسكو في سوريا منع انهيار الدولة السورية. وأضاف شويغو أن الضربات الجوية الروسية في سوريا أسفرت عن مقتل 35 ألفا من المقاتلين المسلحين. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .. وتابع شويغو قوله إن الجيش النظامي تمكن خلال هذه الفترة من تحرير 12360 كيلومترا مربعا من الأراضي السورية، بما في ذلك استعادة السيطرة على 499 مدينة وبلدة. وأضاف وزير الدفاع أن العملية الروسية نجحت في إخماد سلسلة من الثورات في الشرق الأوسط. بدوره ذكّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجيش النظامي تلقى دعما عسكريا ملموسا من القوات المسلحة الروسية، ما ساعده في إحراز سلسلة من الانتصارات في الحرب ضد الإرهاب. واعتبر بوتين أن الجيش الروسي أثبت صلابته خلال الحرب ضد الإرهابيين في سوريا. وأشار الرئيس الروسي إلى "المساعدات الكبيرة التي تقدمها القوات الجوية الروسية للمدنيين السوريين، إذ بلغ إجمالي وزن تلك المساعدات والأدوية حتى الآن قرابة 800 طن". وبدأ سلاح الجو الروسي بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية بتاريخ 30 ايلول 2015، حيث واجهت موسكو الكثير من الاتهامات بخصوص استهدافها مواقع مدينة وللمعارضة المعتدلة منذ بدء عملياتها الا ان الروس نفو ذلك, مطالبين بادلة, مؤكدين ان العملية تستهدف "ارهابيين", وجماعات "إرهابية" أخرى يتم تحديدها مع الجانب السوري. سيريانيوز 2016-12-22 16:21:49 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق