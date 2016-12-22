حقق إنتر ميلان فوزاً مهماً على ضيفه صاحب العروض الجميلة لاتسيو 3-صفر في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

على ملعب جوزيبي مياتزا، حقق إنتر ميلان فوزه التاسع هذا الموسم ورفع رصيده إلى 30 نقطة لكنه بقي سابعاً، فيما تلقى لاتسيو الرابع خسارته الرابعة مقابل 10 انتصارات و4 تعادلات، ووقف رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.



وكان لاتسيو نداً قوياً لصاحب الأرض طوال الشوط الأول قبل أن تهتز شباكه مرتين في الثاني خلال أقل من دقيقتين، سجل الأول الأرجنتيني إيفر بانيغا عندما خطف الكرة من الدفاع وسار بها خطوتين وأطلقها قوية تطاول لها الحارس فيديريكو ماركيتي وأصابها دون أن يمنع دخولها مرماه (54).



وقبل أن يستفيق لاتسيو من صدمة الهدف الأول، جاء الثاني سريعاً بعد أن رفع دانيلو دامبروزيو كرة عالية من الجهة اليمنى انحنى لها الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي وتابعها برأسه من أمام أحد المدافعين استقرت في أسفل الزاوية اليمنى (56).



وسجّل إيكاردي الهدف الثاني الشخصي والثالث لإنتر ميلان بعد عرضية من ركلة حرة نفذها بانيغا (66) رافعاً رصيده إلى 14 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدفين أمام أندريا بيلوتي (تورينو) والبوسني إدين دزيكو (روما).



وكاد إنتر ميلان يعزّز بالرابع لولا وقوف العارضة في وجه تسديدة إيكاردي (82).