تعرض , يوم الخميس, فريق صيد يضم عدد من الأسرة الحاكمة في الإمارات لهجوم باطلاق نار من قبل مسلحين , في إقليم بلوشستان الباكستاني, في حادثة تبنتها جبهة "تحرير بلوشستان".

ونقلت وسائل اعلام عن مسؤول باكستاني قوله، إن "الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وهو من الأسرة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، كان يقود الصيادين، مضيفاً أنهم " كانوا ضمن قافلة تضم نحو 30 عربة رباعية الدفع".

وقال مسؤولون باكستانيون آخرون إن "المسلحين تركوا الرجال ينصرفون بعد إنذارهم بعدم الصيد في المنطقة، وذلك بعد إطلاق النار على عربتهم".

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في حين اشار مسؤول آخر الى ان "بعض الرجال على متن دراجات نارية اعترضوها، وطلبوا من العرب مغادرتها، ثم أطلقوا النار عليها فهشموا نوافذها ومزقوا إطاراتها".

و أعلنت جبهة "تحرير بلوشستان" مسؤوليتها عن الحادث.

وقال بيان للجبهة "مقاتلونا تركوا الشيوخ ينصرفون دون أذى من منطلق علاقاتنا وقيمنا المشتركة، على أمل ألا يحصلوا في المستقبل على تصاريح صيد من دولة الاحتلال الباكستاني في بلوشستان".

وكانت الجبهة حذرت الشهر الماضي، الصيادين العرب من التحرك في المنطقة بصحبة قوات الأمن الباكستانية.

وتظاهر المئات في بلوشستان يوم الثلاثاء ضد رحلات الصيد التي يقوم بها العرب إلى باكستان سنويا. وذلك لأن باكستان تعطي عشرات التصريحات كل شتاء لأفراد من أسر حاكمة من الشرق الأوسط لصيد طير الحبار النادر في سهولها الجنوبية.