حقق برشلونة فوزاً كبيراً في مواجهة الإياب على حساب ضيفه إيركوليس بنتيجة 7-صفر وبلغ ثمن نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسجل أهداف برشلونة كل من الفرنسي لوكاس ديني (37) والكرواتي إيفان راكيتيتش من ركلة جزاء (45) والبرازيلي رافينيا (50) والتركي أردا توران (55 و86 و89) وباكو ألكاسير (73).



ويذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.



وجدد إشبيلية فوزه على ضيفه فورمنتيرا من الدرجة الرابعة واكتسحه 9-1 في مواجهة الإياب.



وسجل البرازيلي باولو غانزو (14) والأرجنتيني لوسيانو داريو فييتو (22 و43 و45) والفرنسي وسام بن يدر (24 و55 و88) وبابلو سارابيا (28 و77) أهداف إشبيلية الذي فاز ذهاباً 5-1، وغابري غوميز (61) هدف فورمنتيرا.



وحذا إيبار حذو إشبيلية وتغلب على ضيفه سبورتينغ خيخون 3-1 بعد أن فاز عليه ذهاباً 2-1.



وسجل كيكي (1 و46) وأدريان غونزاليز (44) أهداف ايبار، وروبن سانشيز (89) هدف خيخون.



وتأهل ديبورتيفو لاكورونيا وفالنسيا وأوساسونا أيضاً، وانضمت الفرق الخمسة إلى فياريال وريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد وملقا ولاس بالماس التي سبقتها إلى ثمن النهائي .