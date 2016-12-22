الخارجية الروسية: مصير الأسد غير مطروح في النقاشات مع ايران وتركيا الاخبار السياسية شارك

اعلنت وزارة الخارجية الروسية, يوم الخميس, ان مصير الرئيس بشار الاسد غير مطروح في المباحثات مع تركيا وايران.

ونقلت وكالات انباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله ان" المباحثات الروسية التركية الإيرانية لا تتضمن أي جدول أعمال سري, ونحن لا نبحث مستقبل الرئيس بشار الأسد في هذه المحادثات". تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .. واجتمع وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيران وتركيا في موسكو يوم الثلاثاء واتفقوا على العمل من أجل التوصل لاتفاق سلام جديد بشأن سوريا. وقلل ريابكوف من اهمية موضوع مصير الاسد , مشددا على " ضرورة التركيز على قضايا حلب وتدمر والوضع الإنساني وكذلك المسائل المتعلقة باستئناف العملية السياسية". وشهدت حلب الشرقية تصعيد في عمليات القصف, بعد بدء الجيش النظامي عملياته العسكرية لاستعادتها, قبل التوصل لاتفاق يقضي باجلاء المدنيين والمسلحين من المنطقة, حيث تم اخراج الالاف منهم على دفعات, ضمن ظروف قاسية. وتصدر الوضع بحلب اهتمام المجتمع الدولي, حيث تركزت المحادثات الدولية على التطورات بحلب, وسط امال بانعقاد مفاوضات سياسية تنهي النزاع, حيث من المقرر عقدها في 8 شباط, حسبما اعلن الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا. سيريانيوز

ونقلت وكالات انباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله ان" المباحثات الروسية التركية الإيرانية لا تتضمن أي جدول أعمال سري, ونحن لا نبحث مستقبل الرئيس بشار الأسد في هذه المحادثات". تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .. واجتمع وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيران وتركيا في موسكو يوم الثلاثاء واتفقوا على العمل من أجل التوصل لاتفاق سلام جديد بشأن سوريا. وقلل ريابكوف من اهمية موضوع مصير الاسد , مشددا على " ضرورة التركيز على قضايا حلب وتدمر والوضع الإنساني وكذلك المسائل المتعلقة باستئناف العملية السياسية". وشهدت حلب الشرقية تصعيد في عمليات القصف, بعد بدء الجيش النظامي عملياته العسكرية لاستعادتها, قبل التوصل لاتفاق يقضي باجلاء المدنيين والمسلحين من المنطقة, حيث تم اخراج الالاف منهم على دفعات, ضمن ظروف قاسية. وتصدر الوضع بحلب اهتمام المجتمع الدولي, حيث تركزت المحادثات الدولية على التطورات بحلب, وسط امال بانعقاد مفاوضات سياسية تنهي النزاع, حيث من المقرر عقدها في 8 شباط, حسبما اعلن الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا. سيريانيوز 2016-12-22 16:20:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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