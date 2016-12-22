اعلنت ادارة المرور في وزارة الداخلية, يوم الخميس, ان عشرات الطرق في عدة محافظات اما غير سالكة او سالكة بصعوبة جراء الاحوال الجوية السائدة.

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ونقلت وكالة (سانا) عن ادارة المرور قولها ان كل الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة, عدا طريق سرغايا- عطيب- جديدة يابوس- طريق سرغايا – الزبداني في منطقة الزبداني – سالكين بصعوبة بسبب تراكم الثلوج, فيما الطريق المؤدي إلى بلدة رأس المعرة فى منطقة يبرود سالك بصعوبة بسبب تشكل الضباب.

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واشارت ادارة المرور الى ان طرق محافظة حمص سالكة عدا طريق عام حمص دمشق سالك بصعوية مع تشكل الضباب , وطريق شين- ظهر القصير- مشتى الحلو طريق الناصرة- قرب على بيدر الرفيع طريق رباح- كفرام- فاحل- اوتان- ظهر القصير جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة حماة كل الطرق في منطقة الغاب غير سالكة بسبب تراكم الثلوج كذلك كل الطرق فى منطقة مصياف وقراها والطرق المؤدية لناحية وادي العيون وقراها والطرق المؤدية لناحية عوج وقراها وناحية جب رملة وقراها جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج فيما كل الطرق المؤدية إلى منطقة محردة سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية, بنت ادارة المرور ان كل الطرق المؤدية لناحية كسب والقرى التابعة لها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة الحفة كل الطرق المؤدية لناحية صلنفة طرق كرم المعصرة -الجوية- كرم المعصرة- السراج طريق كرم المعصرة- دير ماما- كرم المعصرة- حطين.. طريق الحجر ليفين- بيادر الدرة- نبع الخندق- ربوة الحجر- صلنفة جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة القرداحة طريق جوبة برغال- الغاب- جوبة برغال- صلنفة, طريق جوبة برغال- القرداحة- جوبة برغال- القرير-عنانيب- البلاط طريق القرندح – الشعرة- الغاب طريق القرندح- عين الحياة- العامود- مركية-مقامات بنى هاشم جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

اما منطقة جبلة طريق الدالية- معرين- بطموش- أبو قبيس غيرسالكة بسبب تراكم الثلوج00 طريق بيت ياشوط- بشيلى- طريق بيت ياشوط-حلبكو وطريق حلة عارا- المنيزلة- عين الشرقية بترياس طريق قرن حلبة جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج, فيما طريق عام جبلة – بيت ياشوط- الغاب سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة طرطوس كل الطرق فى المحافظة سالكة عدا طريق عام القدموس – مصياف طريق عام برمانة المشايخ الرقمة- مصياف .

وبينت ادارة المرو ر ان كل الطرق المؤدية لناحية الطواحين وقراها طريق بصيرة الجرد – مشتى الحلو- وطريق مشتى الحلو البطار طريق العليقة عين الذهب مصياف وطريق دوير رسلان مصياف الطرق الواصلة بين ناحية العنازة وقرى بيت جاش مصيات الشندخة خربة السنديانة نحل الجرد الجديدة الفروخية التون الجرد طريق الرقمة مصياف عين الجوز المجدل وطريق حمام قنية تله طريق عام عين بشريتى بصيرة الجرد وطريق عام كفر جوايا حصن سليمان محطة البحث طريق الرقمة مصياف عين لجوز المجدل وطريق حمام قنية تلة جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج بينما كل الطرق المؤدية لناحية سبة سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي محافظة السويداء كل الطرق فى المحافظة سالكة عدا كل الطرق المؤدية لناحية ملح والطرق التابعة لها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وعن محافظة القنيطرة كل الطرق فى المحافظة سالكة عدا طريق خان أرنبة- حضر سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد والضباب الكثيف.

ونصحت ادارة المرور السائقين باستعمال الانوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع .

وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم ماطر على فترات فوق مناطق متفرقة , فيما تكون الأمطار غزيرة في المناطق الساحلية والشمالية والوسطى والهطل ثلجي على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000متر.

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