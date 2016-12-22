قال رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم, يوم الخميس, ان نحو 40 الف شخص تم اجلاؤهم من شرق حلب, في إطار اتفاق روسي تركي إيراني يشمل أيضا إجلاء الجرحى من بلدتي الفوعة وكفريا بريف ادلب.

ونقلت وكالات انباء عن يلدريم قوله, في اجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة، في أنقر : "أجرينا مباحثات كثيفة مع روسيا وإيران وتمكنا من التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق نار في سوريا".

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وأضاف يلدريم أنّه "جرى إجلاء حوالي 40 ألف شخص من حلب"، لافتاً إلى أن "الجهود مستمرة من أجل أن تتم عمليات الإجلاء من حلب بشكل سليم".

وكان وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران أكدوا، خلال اجتماعهم في موسكو، الثلاثاء الماضي، عزم الدول الثلاث على استكمال عمليات الإجلاء من حلب والفوعة وكفريا ومضايا والزبداني بريف دمشق، والعمل على توسيع نظام وقف إطلاق النار في حلب ليشمل كامل الأراضي السورية.

واستؤنفت, يوم الاربعاء, عمليات الاجلاء من مدينة حلب الشرقية وبلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب, بعد توقفها ليوم واحد.

وسبق ان تعثرت عمليات الاجلاء عدة مرات من شرق حلب وبلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب, وسط اتهامات بين اطراف النزاع حول عرقلة الاتفاق .

وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع, يوم الاثنين, على مشروع قرار فرنسي ينص على نشر سريع لمراقبين تابعين للأمم المتحدة في حلب و بـ"مراقبة مناسبة وحيادية ومباشرة لعمليات الإجلاء من شرق حلب وأحياء أخرى في المدينة".

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