تتواصل عمليات الاجلاء من شرق مدينة حلب , تحت مراقبة المنظمة الدولية, فيما ينتظر الآلاف من مدنيين ومقاتلين أن يتم نقلهم من آخر مناطق المعارضة وسط ظروف جوية قاسية تعقد المرحلة الأخيرة لاجلائهم.

ونقت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, الانباء التي أوردتها عدة مصادر بخصوص انتهاء عملية إجلاء المدنيين من مدينة حلب، مؤكدة ان سيارات المدنيين لا تزال تتوافد من الأحياء المحاصرة باتجاه الريف الغربي.

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وذكرت عدة مصادر أن 20 حافلة وحوالي 700 سيارة من المفترض أن تصل اليوم إلى الريف الغربي لحلب قادمة من الأحياء المحاصرة، ووصل منها حتى اللحظة 17 حافلة و175 سيارة، في ظل استمرار التوافد.

وارجعت المصادر سبب تأخير عمليات الاجلاء الى "سوء الأحوال الجوية ", مبينة ان العملية لا تزال مستمرة, ومن المتوقع أن الساعات القليلة القادمة ستكون هي نهاية العملية

بدورها, افادت وكالة (سانا) " بوصول حافلتين تقلان جرحى ومرضى ونساء وأطفالا من بلدتي كفريا والفوعة إلى معبر الراموسة جنوب مدينة حلب بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

واعلنت الوكالة عن "اخراج دفعة جديدة من الارهابيين وعائلاتهم من الأحياء الشرقية عبر معبر الراموسة إلى الريف الجنوب الغربي لمدينة حلب".

وفي سياق متصل, نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالأمم المتحدة في سوريا قوله إن "المركبات ما زالت تتدفق إلى خارج شرق حلب صباح الخميس بعد عملية إجلاء لليلة تحت مراقبة المنظمة الدولية".

ورجح المسؤول, ان الثلوج والطقس السيئ والحالة السيئة لبعض السيارات أبطأت عملية الإجلاء من شرق حلب, يوم الأربعاء, حيث لم يتبق سوى عدد قليل من مقاتلي المعارضة ينتظرون المغادرة.

وأضاف مسؤول الأمم المتحدة ان "الإجلاء لا يزال جاريا والمراقبون لا يزالون في الموقع, حيث غادرت نحو 300 مركبة خاصة أثناء الليل وهذا الصباح".

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم جماعة "أحرار الشام", أحمد قره علي, إن "آلاف المدنيين والمقاتلين ينتظرون يوم الخميس إجلاءهم من آخر مناطق المعارضة في مدينة حلب لكن صعوبات من بينها ظروف جوية قاسية تعقد المرحلة الأخيرة من العملية".

وأضاف قره علي ان "أعدادا كبيرة تبقت وإن من الصعب تقدير عدد المتبقين لكنهم بالآلاف".

وفي وقت سابق من اليوم , أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمرعن خروج 30 ألف شخص من مدينة حلب الشرقية الشرقية منذ بدء عملية الاجلاء, متوقعة انتهاء العملية ضمن يومين.

واستؤنفت, يوم الاربعاء, عمليات الاجلاء من مدينة حلب الشرقية وبلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب, بعد توقفها ليوم واحد.

وسبق ان تعثرت عمليات الاجلاء عدة مرات من شرق حلب وبلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب, وسط اتهامات بين اطراف النزاع حول عرقلة الاتفاق .

وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع, يوم الاثنين, على مشروع قرار فرنسي ينص على نشر سريع لمراقبين تابعين للأمم المتحدة في حلب و بـ"مراقبة مناسبة وحيادية ومباشرة لعمليات الإجلاء من شرق حلب وأحياء أخرى في المدينة".

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