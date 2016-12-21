أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي يوم الاربعاء، اتصال هاتفي , حيث تم بحث مسائل تسوية الازمة السورية.

ونقلت وسائل اعلام عن بيان صدر عن الكرملين، جاء فيه أن "الجانبين شددا، خلال الاتصال، على أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي برمته في مجال مكافحة التهديد الإرهابي".

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وتطرق الطرفان, بحسب البيان, الى الاوضاع الحالية في منطقة الشرق الاوسط لاسيما سوريا واليمن.

وسبق لوزراء خارجية البلدين ان تبادلا اتصالا هاتفيا عدة مرات, وتم التشديد من خلالها على ضرورة تسوية الازمة السورية.

يشار إلى ان مصر صوتت لصالح المشروع الروسي بشان سوريا الذي تم طرحه في مجلس الأمن بتاريخ 9 تشرين الأول ، الأمر الذي اثار انتقادات سعودية قطرية.

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