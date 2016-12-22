أعلن تنظيم "فتح الشام"، ("جبهة النصرة" ) سابقا مسؤوليته عن عملية اغتيال السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف, في وقت اتهمت تركيا تركيا جماعة رجل الدين التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء العملية, في حين نأت روسيا عن الاتهامات التركية.



وتناقلت عدة مواقع إخبارية، بيان منسوب للتنظيم، جاء فيه أن "التنظيم يعلن مسؤوليته عن عملية اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف في أنقرة، بإطلاق نار نفذه مولود ألطنطاش، الضابط في الشرطة التركية".

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من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "علاقة منظمة غولن بمنفذ عملية اغتيال السفير الروسي واضح, و هو عضو في منظمة غولن ولا نحتاج لإخفاء ذلك".



وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أبلغ نظيره الأمريكي جون كيري، الثلاثاء، بأن السلطات التركية تعتقد أن منظمة غولن تقف وراء اغتيال السفير الروسي.



في حين قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف انه "يجب انتظار نتائج فريق التحقيق المشترك. وعدم التسرع في التوصل إلى استنتاجات قبل أن تحدد التحقيقات من يقف وراء اغتيال سفيرنا".



وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الروسي، الثلاثاء، أن لجنة تحقيق روسية فتحت بشأن مقتل السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف، قضية جنائية، بموجب المادة 361 من القانون الجنائي "عمل إرهابي دولي".



وقتل السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف يوم الاثنين، متأثرا بجراحه بعد تعرضه لاطلاق نار خلال حضوره لمعرض فني للمصور الصحفي في صحيفة "حرييت" التركية هاشم كيليش.



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