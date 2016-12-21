قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير يوم الأربعاء إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية في سوريا يستخدمون حاملات جنود مدرعة أمريكية كان قد تم توريدها للجيش اللبناني.

وذكرت وكالة (رويترز) أن المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه، عرض للصحفيين صورة لمركبات عسكرية قال إنها تتضمن ناقلات جنود أمريكية مدرعة مصطفة في طريق.

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وقال "ناقلات الجنود المدرعة هذه تابعة لحزب الله.. أثناء قتاله في سوريا أخذوها من القوات المسلحة اللبنانية." ووصف الجماعة بأن لها نفوذ كبير في لبنان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي إن السفارة الأمريكية في بيروت تعكف على التحقيق في صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يفترض أنها تظهر حزب الله الذي وهو يستعرض معدات عسكرية أمريكية في سوريا.

وتظهر الصور عربات مدرعة من طراز ام113 لنقل الجنود قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن استخدامها شائع جدا في المنطقة.

ونوه المسؤول "تبادلنا هذه المعلومة مع دول أخرى منها الولايات المتحدة بالطبع حتى أنني يمكنني القول بأننا تعرفنا على هذه المركبات بالتحديد بمحددات خاصة نعرفها... إنها ناقلات جنود مدرعة أعطيت للقوات المسلحة اللبنانية. هذا ليس افتراضا."

وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن المركبات المدرعة سلمتها الولايات المتحدة للجيش اللبناني في إطار برنامج لتجهيز الجيش.

ولم يورد المسؤول أي تعليق عن متى تم توريد المركبات للجيش اللبناني، واشار إلى أن حزب الله لديه ثمانية آلاف مقاتل في سوريا حيث قتل أكثر من 1700 من مقاتليه منذ عام 2011.

ويقاتل عناصر من "حزب الله" إلى جانب الجيش النظامي ضد مقاتلي المعارضة، في ظل دعوات المعارضة السورية وسياسيين لبنانيين معارضين للنظام السوري ودول عدة "حزب الله" للانسحاب من سوريا, في وقت أكد أمينه العام أن عناصر حزبه ستبقى بسوريا ما دام الوضع يتطلب ذلك، لأن وجودهم في سوريا هو بهدف "الدفاع عن لبنان وسوريا وفلسطين والمقاومة بمواجهة كل الأخطار التي تشكلها الهجمة عليها".