كشفت عدة براءات اختراع مقدمة من "آبل" عن توجه االشركة لتقديم إصدار خاص من "آيفون" مع خيار بطاقتي SI.

وبحسب " فوربس "، فإن المستندات المقدمة لمكتب براءات الاختراع الصيني من قبل "آبل"، تشير إلى أن ميزة إدخال بطاقتي SIM يمكن أن تسمح، لهاتف "آيفون"، بتخزين اثنين من أرقام الهواتف، بينما حصلت الشركة على براءة اختراع لتكنولوجيا بطاقتي SIM في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتحتاج اضافة ميزة بطاقتي الاتصال إلى الهواتف المحمولة، لحجم في المكونات البرمجية، بينما توجهت عدة شركات مؤخراً إلىى تقنية eSIM والتي يمكن برمجتها للوصول إلى شبكات مختلفة.

وسابقاً، انتشرت شائعات عن احتمال وجود بطاقتي SIM في هواتف "آيفون"، وخاصة قبل صدور "آيفون 7" الذي دارت أحاديث قبل إطلاقه عن أنه سيأتي مدعما ببطاقتي SIM.