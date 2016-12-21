اشتكى بعض مستخدمي هاتف "بيكسل" التابع لـ "غوغل" من مشكلة جديدة في مكبرات الصوت، بعد مشكلة سابقة تمثلت بتجمد تطبيق الكاميرا، وظهور خطوط ارجوانية ووردية على الشاشة.

وبحسب مانشره مستخدمون على شبكة "reddit"، فإن المشكلة تظهر عند تشغيل أصوات معينة ورفع درجة الصوت إلى الدرجة القصوى، حينها تظهر أصوات "طقطقة".

ولا تظهر "الطقطقة" عند تشغيل أي مقطع صوتي، فقد يتم تشغيل مقطع صوتي ولا يظهر أي شيء في مكبر الصوت، وفي مقطع آخر يظهر صوت الطقطقة.



وأكد مستخدمون أن جودة صوت مكبرات الصوت لا ترقى لمستوى الهاتف، بينما لم تعلّق "غوغل" على هذه المسألة حتى الآن.



واشتكى عدد من مستخدمي هاتف "بيكسل" مؤخراً، من تجمد تطبيق الكاميرا، وظهور خطوط ارجوانية ووردية على الشاشة، ثم أطلقت "غوغل" تحديثاً جديداً لنسخة "آندرويد نوغا" 7.1.1، لهواتف "بكسل" و"نيكسوس" القديمة، لتصحيح الخلل.