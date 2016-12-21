وبحسب وسائل اعلام، فإن الميزة تسمح لـ 6 أشخاص بالتحدث ضمن مكالمة فيديو، ، لكن يمكن إضافة 50 شخص للاستماع إلى المحادثة والمشاركة بها بالصوت والملصقات والرموز التعبيرية والصور المتحركة فقط.

ويمكن تفعيل الميزة، عند فتح محادثة نصية جماعية والضغط على زر الإتصال بالفيديو، ثم اختيار الأشخاص ضمن المجموعة الذي يريد المستخدم إجراء الإتصال معهم وسيصلهم إشعار بذلك يمكنهم قبوله للإنضمام أو رفضه.

والميزة الجديدة متاحة حالياً على تطبيق "فيسبوك مسنجر" في الاجهزة التي تعمل مع أنظمة تشغيل "آندرويد" و"آي أو اس" بعد تحديث التطبيق.