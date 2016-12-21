كشفت "سامسونغ" عن إصدار جديد من Notebook 9، بتصميم أنحف وأخف في نموذجين، الأول بحجم 15 أنش في الشاشة ووزن 984 غرام، والثاني بحجم 13.3 أنش مع وزن 817 غرام.

وبحسب gsmarena، فإن الإصدارين يأتيان بتقنية MAO التي تضمن للمستخدم هيكل قوي للحاسب مقاوم للصدمات والحرارة، ودقة وضوح FullHD في الشاشة بتغطية ألوان RGBبنسبة 955.

ويدعم الجهازان الإنحناء حتى 178 درجة، كما يدعمان عرض مميزة في الزوايا مع سطوع أعلى في المواقع المفتوحة بشكل خاص يصل إلى 500 nits، مع الجيل السابع من رقاقات معالج "انتل" مع رقاقة Core-i7، وبطارية 30 Wh تدعم العمل حتى 77 ساعات، ويتميزان بنظام تبريد داخلي جيد.

ويتميز النموذجان بذاكرة عشوائية 8 أو 16 غيغابايت رام في DDR4، بينما يتميز الإصدار الأصغر حجماً بذاكرة 256 غيغا بايت في SATA 3 SSD، والإصدار الأكبر بذاكرة مميزة بأداء اسرع PCIe NVMe.

ويتمتع الجاهزان بميزة اتصال dual-band Wi-Fi ac، والبلوتوث 4.1، مع مكبرات صوتية بقدرة 1.5W، ومنفذ USB C، ومنفذ HDMI بحجم كامل، وفتحة قارئ لبطاقة ذاكرةmircoSD.