كشفت تقارير مختصة، عن شراكة بين "ال جي" و"آبل" و"مايكروسوفت" و"غوغل"، بهدف تطوير شاشات قابلة للطي.

وبحسب gsmarena، فإن "ال جي" تتجه خلال الفترة القادمة لتطوير شاشات OLED القابلة للطي، والإنتاج الضخم للشاشات سيكون خلال فترة قصيرة، بشكل خاص مع التحالف الجديد.

وبحسب التقارير، فإن القسم الخاص بتطوير الهواتف الذكية لـ "ال جي" يدخل في هذه الشراكة الجديدة أيضاً، بينما لم يتم ذكر الموعد لإطلاق منتجات تحمل الشاشات الجديدة.

وتشير التوقعات إلى أن "سامسونغ" هي الأقرب لإطلاق الشاشات القابلة للطي إلى الأسواق أكثر من أي شركة أخرى، لما تتمتع به الشركة من خبرة أكثر عند بدء الإنتاج الضخم.