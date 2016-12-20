ابلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الثلاثاء, نظيره الامريكي جون كيري, في اتصال هاتفي, بنتائج المحادثات في موسكو بشأن الأزمة السورية.

ونقلت وكالات انباء عن بيان لوزارة الخارجية الروسية ان الطرفين بحثا سبل تسوية الأزمة التي تمر بها سوريا ونتائج المحادثات في موسكو"..

وشارك وزيرا خارجية تركيا وإيران في محادثات موسكو مع لافروف , فيما التقى وزراء دفاع الدول الثلاث على نحو منفصل في العاصمة الروسية.

واتفق أطراف اللقاء الثلاثي في موسكو, الذي جمع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو, يوم الثلاثاء, على خطوات وإجراءات تهدف الى حل الأزمة السورية, من بينها الاستعداد الثلاث لضمان الاتفاق المستقبلي بين الحكومة السورية والمعارضة.

كما بحث الطرفان ,خلال المحادثة، التي جرت بمبادرة من واشنطن، "مسائل التطبيع التام للوضع في أحياء حلب الشرقية، والتي تنتهي بإجلاء المدنيين طواعية، وسحب المسلحين منها".

وجاء الاتصال قبل إتمام عملية إجلاء عناصر المعارضة المسلحة وعائلاتهم من شرق حلب وبلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين, بالاجماع مشروع قرار بشأن نشر مراقبين أمميين في مدينة حلب , لمتابعة إجلاء باقي المسلحين والمدنيين من المدينة.

وتطرق الوزيران الى مسالة "استئناف العملية التفاوضية بين الأطراف السورية دون شروط مسبقة، الأمر الذي أصرت عليه المعارضة السورية التي يرعاها الغرب".

وجاء ذلك عقب يوم على اعلان مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا أن المفاوضات بين مختلف الاطراف السورية ستستأنف في الثامن من شباط القادم في جنيف.

وجرت مشاورات تركية روسية حول امكانية اجراء مفاوضات سلام سورية في العاصمة الكازاخستانية، أستانا، حيث وافقت هيئة التفاوض المعارضة على ذلك بشرط ان يكون هدف المفاوضات تشكيل حكومة انتقالية.

سيريانيوز