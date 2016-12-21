قتلى وجرحى بانفجار استهدف مكاتب للمعارضة الكردية الإيرانية شمال العراق أخبار العالم شارك

سقط قتلى وجرحى, يوم الثلاثاء, جراء تفجير استهدف مكاتب لجماعة معارضة كردية إيرانية في شمال العراق.

وذكرت وسائل اعلام ان " تفجير استهدف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني شرق أربيل, ماادى الى سقوط 5 قتلى و 6 جرحى". بدورها, قالت مصادر أمنية كردية عراقية إن "6 اشخاص قتلوا في هجوم بقنبلة استهدف مكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في كوي سانجاك إلى الشرق من ".: وطوقت القوات الأمنية مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي. يذكر أن عددا من مقرات الأحزاب الكردية الإيرانية تتواجد في منطقة كويا التابعة لمحافظة أربيل منذ أكثر من 20 عاما، وسبق ان اندلعت مواجهات مسلحة وقعت بين الجيش الإيراني ومسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، على الحدود العراقية الإيرانية خلال الأشهر الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المقاتلين من الجانبين. سيريانيوز

2016-12-21 02:49:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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