حسم برشلونة الدربي الكاتالوني أمام ضيفه إسبانيول في صالحه 4-1 على ملعب "كامب نو" في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضغط برشلونة منذ البداية بحثاً عن افتتاح التسجيل وأتيح له ذلك في الدقيقة 18 إثر هجمة مرتدة مرر من خلالها إنييستا كرة طويلة إلى المهاجم الدولي الأوروغوياني لويس سواريز الذي هيأها لنفسه وانطلق نحو المرمى منفرداً بالحارس دييغو لوبيز ولعبها على يمينه.



وانتظر برشلونة الشوط الثاني لتعزيز تقدمه عندما تلاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي بالدفاع وسدد كرة قوية من داخل المنطقة ردها الحارس روبرتو غاغو، بديل لوبيز الذي تعرض للإصابة في ركبته، فتهيأت أمام سواريز الذي تابعها داخل المرمى الخالي (67).



وهو الهدف الثاني عشر لسواريز هذا الموسم فانتزع صدارة لائحة الهدافين بذات رصيد ميسي وبفارق هدفين أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تأجلت مباراة فريقه ريال مدريد مع مضيفه فالنسيا بسبب مشاركته في مونديال الأندية الذي توج بلقبه الأحد.



وعزز المدافع الدولي جوردي ألبا بالهدف الثالث عندما استغل كرة أفلتت من ميسي بعد مجهود فردي رائع داخل المنطقة فسددها قوية وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس غاغو (68).



وقلّص دافيد لوبيز الفارق بتسديدة قوية بيسراه لكرة "طائرة" من داخل المنطقة (79).



وأعاد ميسي الفارق إلى سابق عهده عندما تلقى كرة طويلة من سيرجي روبرتو خلف الدفاع فتبادلها مع سواريز عند حافة المنطقة فهيأها له داخلها وتابعها بيسراه بين ساقي غاغو داخل المرمى (90).



وواصل برشلونة صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي بعد 3 تعادلات متتالية، والعاشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 34 نقطة ليستعيد المركز الثاني من إشبيلية (33) فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 22 نقطة في المركز التاسع.



وقلّص برشلونة الفارق إلى 3 نقاط بينه وبين غريمه ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل.