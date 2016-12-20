قاد السينغالي ساديو ماني فريقه ليفربول لحسم "ديربي ميرسيسايد" بهدف نظيف أمام جاره إيفرتون في ختام المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+4 عبر السنغالي ساديو ماني، الذي استثمر كرة مرتدة من القائم إثر تسديدة من العائد من الإصابة دانيال ستوريدج ووضع الكرة في شباك الغريم التقليدي للريدز.



ورفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة وانفرد بالمركز الثاني، بفارق 6 نقاط خلف المتصدر تشيلسي، ونقطة أمام مانشستر سيتي الثالث، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 23 نقطة في المركز التاسع.



قدم الفريقان عرضاً أقل من المستوى المتوقع منهما في الشوط الأول الذي غابت عنه الألعاب الجميلة والفرص المنظمة على المرميين، خصوصاً من ليفربول الذي بدا حذراً جداً.



تحسن الإداء قليلاً في ربع الساعة الأخير من الشوط الأول، وكانت أخطر فرصة لليفربول إثر هجمة سريعة وصلت منها الكرة إلى ماني في الجهة اليمنى فحضرها للبلجيكي ديفوك أوريجي أمام المرمى لم يحسن استغلالها في الدقيقة 37.



ولكن أخطر فرصة منذ انطلاق الشوط كانت لإيفرتون حين تابع الأرجنتيني فونيس موري برأسه كرة من ركلة ركنية مرت قريبة جداً من القائم الأيسر لمينيوليه (43).



انقلبت الأمور في بداية الشوط الثاني، فكان ليفربول أكثر سيطرة على الكرة، وتراجع إيفرتون إلى منطقته معتمداً على الانطلاقات المرتدة، لكن بقيت الخطورة غائبة عن المرميين.



بقي الأداء عقيما وكانت المباراة في طريقها إلى التعادل السلبي حتى الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع حين سدد دانييل ستاريدج بديل أوريجي كرة بيسراه ارتدت من القائم الأيسر لمرمى إيفرتون وتابعها ماني في المرمى.



وافتتحت المرحلة السبت بفوز تشيلسي على كريستال بالاس 1-صفر، وميدلزبره على سوانسي سيتي 3-صفر، وسندرلاند على واتفورد 1-صفر، ووست هام على هال سيتي 1-صفر، ومانشستر يونايتد على وست بروميتش ألبيون 2-صفر.



واستكملت المرحلة الأحد بفوز ساوثهامبتون على بورنموث 3-1، ومانشستر سيتي على أرسنال 2-1، وتوتنهام على بيرنلي 2-1.