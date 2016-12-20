أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، يوم الثلاثاء، مسؤوليته عن هجوم في سوق مزدحمة بالعاصمة الألمانية برلين.

وقالت وكالة (أعماق) المقربة من تنظيم "داعش"، ان "منفذ عملية الدهس في مدينة برلين الألمانية هو جندي للدولة الإسلامية ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الدولي".

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وكان 12 شخصا قتلوا وأصيب 48 آخرين يوم الاثنين، بعدما اقتحم رجل سوقا مزدحما بشاحنة، في برلين، حيث القت الشرطة القبض على أحد المهاجمين ثم أطلقت سراحه "لعدم كفاية الأدلة"، فيما لقي مهاجم آخر مصرعه في الحادث.

وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل رجحت في وقت سابق يوم الثلاثاء، ان يكون حادث الدهس في برلين "عملاً ارهابياً".

يشار الى أن هذه الحادثة تتشابه مع الهجوم الذي تعرضت له مدينة نيس الفرنسية في حزيران الماضي حيث حيث دهست شاحنة حشدا من المواطنين الفرنسيين المحتفلين بيوم الباستيل (اليوم الوطني الفرنسي), ما أدى إلى مقتل 86 شخصا وجرح أكثر من 300 آخرين, وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

وشهدت المانيا مؤخراً عدة حوادث متتابعة كان اخرها عندما اعتقلت الشرطة الالمانية لاجئا سوريا هاجم امرأة وقتلها وجرح اثنين آخرين بواسطة ساطور في مدينة ريوتلنجن بجنوب ألمانيا. كما شهدت مدينة ميونخ مقتل 10 اشخاص في عملية اطلاق نار وقبلها بعدة ايام أصيب 21 شخصاً بجروح في هجوم داخل قطار بمدينة فولفسبرغ جنوب ألمانيا.

وتشهد أوروبا ولا سيما ألمانيا وفرنسا في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات التي باتت شبه يومية.

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