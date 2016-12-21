اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إنه متفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حول أهمية عدم تأثير مقتل السفير الروسي بأنقرة على التعاون الثنائي بشان الملف السوري.

ونقلت وسائل اعلام عن الرئيس اردوغان قوله, خلال مراسم افتتاح مشروع نفق السيارات "أوراسيا" الذي يربط الشطرين الأوروبي والآسيوي لمدينة إسطنبول تحت قاع مضيق البوسفور ان "قوات الأمن التركية والقضاء تواصل العمل للتحقيق في الحادث والوقوف على جميع جوانبه، وكشف الحقيقة".

واضاف أن "الجانبين الروسي والتركي بدءا بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة"، معبرا في الوقت نفسه عن حزنه لمقتل سفير روسيا، واصفًا "الهجوم بالدنيء".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن يوم الاثنين، أن اغتيال السفير كارلوف استفزاز يستهدف العلاقات الطيبة بين روسيا وتركيا والتسوية في سوريا.

كما ا كدت روسيا في وقت سابق, من يوم الاثنين، أن المحادثات الروسية في شأن سورية الثلاثاء ستمضي قدماً على رغم مقتل سفيرها في أنقرة.

وشارك وزيرا خارجية تركيا وإيران في محادثات موسكو مع لافروف , فيما التقى وزراء دفاع الدول الثلاث على نحو منفصل في العاصمة الروسية.

واتفق أطراف اللقاء الثلاثي في موسكو, الذي جمع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو, يوم الثلاثاء, على خطوات وإجراءات تهدف الى حل الأزمة السورية, من بينها الاستعداد الثلاث لضمان الاتفاق المستقبلي بين الحكومة السورية والمعارضة.

وقتل السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف امس، متأثرا بجراحه بعد تعرضه لاطلاق نار خلال حضوره لمعرض فني للمصور الصحفي في صحيفة "حرييت" التركية هاشم كيليش.

سيريانيوز