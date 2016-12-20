أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), يوم الثلاثاء, مسؤوليته عن إطلاق النار في قلعة بمدينة الكرك جنوب الأردن والذي قتل خلاله تسعة أشخاص على الأقل بينهم سائح كندي بينما أصيب العشرات.

ونقلت وكالات أنباء عن "داعش" قوله في بيان إن "أربعة من مقاتلي "الدولة الإسلامية" نفذوا العملية, يوم الأحد, والتي انتهت بمقتلهم".

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ولم يحدد مسؤولون أردنيون حتى الآن فيمن يشتبهون بتنفيذ الهجوم, الا أن مصادر أمنية قالت إن الجناة أردنيون.

وسقط, يوم الاحد, قتلى في صفوف رجال الامن واصيب اخرين بينهم مدنيين بجروح في تبادل لإطلاق النار بين قوات أمنية ومسلحين في قلعة الكرك جنوب البلاد.

وجاءت الحادثة بعد اشهر على وقوع تبادل إطلاق نار أمام قاعدة عسكرية في منطقة الجفر جنوبي الأردن, ماادى الى مقتل 3 مدربين أمريكيين.



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