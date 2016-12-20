كشف موقع أحد الهيئات المنظمة للاتصالات في اندونيسيا عن هاتف جديد قادم من "بلاك بيري" باسم BlackBerry Mercury.

وبحسب crackberry، فإن الهاتف ظهر برقم إصدار BBC100-1 عبر هيئة POSTEL للاتصالات، ويبدو وأنه إصدار جديد كليًا من "بلاك بيري".

ولا توجد معلومات اضافية عن الهاتف، لكن من المتوقع أن يعمل بنظام تشغيل "أندرويد" كهواتف "بلاك بيري" الأخيرة.

ويعتبر ظهور الهاتف على موقع هيئة تنظيمية في إندونيسيا، أن "بلاك بيري" تقترب فعلً من الإعلان عنه رسميًا هناك.