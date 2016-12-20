كشفت "فيسبوك" عن مشكلة طالت منصة المقالات الفورية بسبب تحديث جديد، أثرت على مجموعة من الناشرين الذين لم يتم احتساب عددهم، ما أدى إلى عدم توفر أرقام دقيقة للناشرين.

وبحسب "مجمع البرامج"، فإن المشكلة ساهمت بعدم احتساب عدد المشاهدات التي تمت من خلال هواتف "آيفون" خلال الفترة الزمنية الممتدة بين 20 أيلول إلى 30 تشرين الثاني من العام الجاري، بينما لم تتأثر أنظمة "أندرويد" بالمشكلة.

وأثرت المشكلة على الناشرين الذين يستخدمون مقياس legacy comScore integrationالتابع لها، والذي يدعم أيضاً برتوكول HTTPS على مواقعهم.

وتساعد منصة المقالات الفورية الناشرين على كسب المال من خلال الإعلانات على منشوراتهم، وتعتبر المقالات بمثابة مواد تفاعلية يمكن تحميلها بشكل مباشر ضمن خلاصة الأخبار.