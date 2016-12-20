تستعد BMW للكشف عن واجهة افتراضية للسيارات تعمل بخاصية الايماءات تعرف بـHoloActive.

وبحسب engadget، فإن الشركة ستقوم بدمج تقنية holograms إلى واجهة المستخدم في نماذج السيارات المقبلة، وستقوم بعرض ذلك بداية العام القادم خلال معرض CES .

وتتيح الواجهة الجديدة التحكم بوظائف السيارة من خلال حركة اليد، والتلويح، للتفاعل بين السائق والسيارة بشكل أسهل من الشاشة التقليدية التي تعمل باللمس المباشر.

ومن المتوقع أن تكون واجهة التحكم الجديدة افتراضية في المنتصف بارتفاع عجلة القيادة ليتفاعل معها السائق بيديه، حيث تضم الواجهة كاميرا لتتبع حركة الإصبع".