كشفت "بلاك بيري" الكندية عن بيعها حقوقها العالمية لعلامتها التجارية، لصالح الشركة الصينية TCL.

وبحسب وسائل اعلام، فإن الإتفاق بين الطرفين يتيح للشركة الصينية استغلال جميع الحقوق العالمية لعلامة "بلاك بيري" التجارية، وإنتاج وتسويق وبيع الهواتف الذكية الحاملة لعلامة "بلاك بيري"، مقابل أن تساعد الشركة الكندية في مجال البرمجيات والخدمات.

وباتت الشركة الصينية تملك علامة "بلاك بيري" التجارية في كل العالم باستثناء أسواق الهند وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وسري لانكا.، حيث تمتلك "بلاك بيري" هناك اتفاقيات مع مصنعين محليين.

وتقوم شركة TCL الصيينية بإنتاج هواتف ذكية تحت إذن من شركة "ألكاتيل"، وكانت قد صممت آخر هواتف شركة بلاك بيري المسماة DTEK50 وDTEK100.