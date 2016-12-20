استطاع علماء من الولايات المتحدة تصميم جهاز "واي فاي" قادر على توفير استهلاك الطاقة في الحواسب والأجهزة المحمولة.

وبحسب " ميل رو"، فإن الجهاز الجديد يبث إشارات "واي فاي سلبية" تستهلك كميات ضئيلة من الطاقة، قادرة على تخفيف معدلات استهلاك بطاريات الحواسب والهواتف المحمولة بشكل كبير.

وجهاز "الواي فاي السلبي" يحقق معدلات استهلاك طاقة أقل بنحو 10 آلاف مرة من أجهزة "الواي فاي" التقليدية الحالية.

وتبث أجهزة الراوتر العادية إشارات "واي فاي" إلى الحواسب أو الهواتف المحمولة بشكل تقليدي، وتستهلك ميزة استقبال إشارات "الواي فاي" كميات كبيرة من الطاقة المخزنة في بطاريات تلك الأجهزة.

ويعود سبب استهلاك كميات الطاقة عند استقبال "الواي فاي" إلى أن "الراوترات" التقليدية تبث الإشارة بطريقة "تناظرية analog" (لا رقمية digital).