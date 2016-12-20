لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 50 آخرين يوم الاثنين، إثر عملية دهس استهدفت متسوقين في العاصمة الألمانية برلين.

ونقلت وسائل اعلام عن شرطة برلين قولها، إن أحد الشخصين اللذين كانا بالشاحنة لقي مصرعه فيما اعتُقل الآخر، مضيفة أنه محتجز الآن في مركز للشرطة.

وكانت الشرطة قالت عبر حسابها على (تويتر) "بوسعنا أن نؤكد تسع وفيات وإصابة الكثيرين. العديد من رجال الشرطة في (منطقة) برايتشايدبلاتس للتحقيق."

إلى ذلك، دعت السلطات الألمانية المواطنين التزام منازلهم وعدم نشر الإشاعات بشأن الحادثة.

وفي حادثة مشابهة، قتل 84 شخصا على الأقل واصيب العشرات حين اقتحم شخص يقود شاحنة حشدا من الناس في مدينة نيس الفرنسية تموز الماضي.

وشهدت المانيا مؤخراً عدة حوادث متتابعة كان اخرها عندما اعتقلت الشرطة الالمانية لاجئا سوريا هاجم امرأة وقتلها وجرح اثنين آخرين بواسطة ساطور في مدينة ريوتلنجن بجنوب ألمانيا. كما شهدت مدينة ميونخ مقتل 10 اشخاص في عملية اطلاق نار وقبلها بعدة ايام أصيب 21 شخصاً بجروح في هجوم داخل قطار بمدينة فولفسبرغ جنوب ألمانيا.

وتشهد أوروبا ولا سيما ألمانيا وفرنسا في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات التي باتت شبه يومية.