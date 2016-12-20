قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، أن اغتيال السفير كارلوف استفزاز يستهدف العلاقات الطيبة بين روسيا وتركيا والتسوية في سوريا.

ونقلت وكالات انباء عن الناطق الرسمي باسم الرئيس بوتين قوله أنه "اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع الخبراء الأتراك، لإجراء التحقيق في القضية، مشددا في الوقت ذاته على "ضرورة معرفة من وجَّه يد القاتل".

واضاف أن "الرد الوحيد على اغتيال السفير هو تعزيز محاربة الإرهاب"، لافتا الى ان "مكتب التحقيقات الفدرالي فتح تحقيقا في قضية اغتيال السفير".

وكانت روسيا اكدت في وقت سابق من يوم الاثنين، أن المحادثات الروسية في شأن سورية المقررة غداً ستمضي قدماً على رغم مقتل سفيرها في أنقرة.

واشار الناطق الرسمي ، بأن الرئيس "بوتين أجرى اجتماعا مع وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية، سيرغي ناريشكين، ومدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ألكساندر بورتنيكوف، حيث استمع إلى تقاريرهم المفصلة حول اغتيال السفير".

وافاد الناطق ان "الرئيس بوتين أوعز بالحصول على ضمانات من الجانب التركي بشأن توفير الأمن للبعثات الدبلوماسية الروسية في تركيا، إضافة إلى تعزيز حماية البعثات التركية على الاراضي الروسية".

وأعرب الرئيس بوتين عن تعازيه لذوي السفير الروسي في تركيا، أندريه كارلوف، وأمر بتخصيصه بوسام حكومي.

ويأتي اغتيال السفير عشية اجتماع مقرر بين وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو ونظيريه الروسي سيرغي لافروف والايراني محمد جواد ظريف حول سورية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق من يوم الاثنين، مقتل السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف، متأثرا بجراحه بعد تعرضه لاطلاق نار خلال حضوره لمعرض فني للمصور الصحفي في صحيفة "حرييت" التركية هاشم كيليش.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن رجلا مسلحا اقتحم مبنى متحف الفن الحديث في أنقرة حيث كان يجري افتتاح المعرض المصور "روسيا بعيون أتراك"، وأطلق النار على السفير أندريه كارلوف، الذي كان يلقي كلمة في ذلك الحين وأصابه.