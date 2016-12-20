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أتمنى معرفة القاتل ومن يقف خلفه 2016-12-20 07:09:55
السوريون يريدوا السلام والأمن والعدالةجيد أني يعي بوتين أن من أستهدف السفير يستهدف عملية السلام في سوريا , ومن ياترى يرد الحسم العسكري ومستمر في قتل وتشريد السوريين , ولمن وجه بوتين بأن يكون هناك حل سريع في سوريا أليس روحاني , ومن يعيق خروج المدنيين من حلب الشرقية ومن كان يريد تصفية جميع سكان حلب وأحلال تركيبة سكانية خارجية ؟؟ أيران وأمريكا والنظام المتضرر من عملية السلام في سوريا بينما السوريين ملوا الحرب والدمار والقتل والأرهاب ويردوا العودة لوطنهم ويعيشوا بسلام بحل سياسي يحفظ حقوقهم كما أن مجلس التعاون الخليجي أعلن مرا
سوريا
نأمل أن يكون هناك حل دائم للمأساة السورية 2016-12-20 03:15:20
روسيا وتركيا لهم مصلحة بأنهاء الحربهل لو تم أكنشاف أن وراء مقتل السفير أيران أو النظام هل تكون نقطة تحول بالموقف الروسي من حرب الأبادة ضد الشعب السوري , نتمنى ذلك فنحن نأمل بقوى عظمى تقوم بحل المأساة في سوريا بعد أن ثبت تورط أمريكا وأيران بأتفاق سري على إطالة الحرب التي تشن من طرف قوي ضد شعب أعزل لا حول ولا قوة له , وهذا الأتفاق الأمريكي الأيراني بدء منذ أحتلال العراق وهم يقتلوا السنه وينكلوا فيهم ولأستكمال المخطط كان عليهم تدمير سوريا لكي لا يقوم للعرب قائمة , أمريكا وفي حقد على تفجيرات 11 سبتمبر أرادوا الأنتقام من السنه العرب
سوريا
الأرهاب يضرب العالم 2016-12-20 02:39:05
لاب من تحدي القاتل وبسرعةيوم دامي في العالم أيران والنظام ومليشياتهم ومخابراتهم ومتطرفين روس يمكن أن يكونوا خلف هذا العمل الأرهابي لأن هذا السفير قام بدور أيجابي بتقارب وجهات النظر بين تركيا وروسيا وأنقذ الأبرياء المحاصرين ضد توجهات أيران ومليشياتها الأرهابية لالذين لهم مخطط في قتل جميع المحاصرين وأزعج أيران الأتفاق والتفاهم التركي مع الروسي كما أزعج هذا الغرب وأمريكا , فأيران ستضرر من التقارب التركي الروسي الذي كان السفير نجح فيه لذلك قتل , أيران دولة أرهابية متمرسة ولها خبرات في الأغتيلات من خلال حزبولا
سوريا
المتضرر من قتل السفير هم المحاصرون في حلب 2016-12-19 23:40:04
ليس كل أرهابي يمثل السوريينهل القتل تم عن طريق أختراق أمني في تركيا ؟؟ فكيف يتم قتل مخزن معلومات وجعل هذه الحادثة غامضة , وكيف لسفير لايرتدي سترة مضادة للرصاص ؟؟ وكيف يدخل شرطي لمجرد أن يحمل بطاقة شرطة ؟؟ الموضوع أن القاتل مجموعة أرهابية قادرة على أختراق الأمن التركي والوصول الى سفير دولة في حالة حرب , أسئلة تحتاج الى إجابات ولكن أخر المستفيدين من قتل هذا السفير هم الثوار وهم لم يكملوا أنسحابهم من حلب وتساعدهم روسيا بإنجاح الأنسحاب , هذا السفير له دور أيحابي في حل سلمي للمأساة السورية لذلك قتل لأنه يراد أستمرار القتل
سوريا
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