أكدت مصادر أمنية تركية، وفاة السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف يوم الاثنين، متأثرا بجراحه بعد تعرضه لاطلاق نار خلال حضوره لمعرض فني للمصور الصحفي في صحيفة "حرييت" التركية هاشم كيليش.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن رجلا مسلحا اقتحم مبنى متحف الفن الحديث في أنقرة حيث كان يجري افتتاح المعرض المصور "روسيا بعيون أتراك"، وأطلق النار على السفير أندريه كارلوف، الذي كان يلقي كلمة في ذلك الحين وأصابه.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وكان مصدر في الخارجية التركية أفاد سابقا بأنه قد تم نقل السفير كارلوف إلى المستشفى.

وقالت وسائل إعلام إنه تم تصفية المهاجم، فيما أفادت قناة "إن تي في" بإصابة ثلاثة أشخاص أثناء الحادث.

وتعرضت تركيا منذ العام الماضي لسلسلة اعتداءات دامية نسبت الى "متمردين أكراد" وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).