أدانت وزارة الخارجية والمغتربين يوم الاثنين، الاعتداء الذي أودى بحياة السفير الروسي في تركيا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية قوله "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة السفير الروسي في تركيا اندريه كارلوف وتعرب عن أحر مشاعر العزاء والمواساة لروسيا الاتحادية قيادة وحكومة وشعبا ولعائلة السفير المغدور".

وأضاف المصدر "إن هذه الجريمة الشائنة تؤكد من جديد على الضرورة الملحة لتسخير كل الجهود والإمكانيات لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه".

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وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق من يوم الاثنين، مقتل السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف، متأثرا بجراحه بعد تعرضه لاطلاق نار خلال حضوره لمعرض فني للمصور الصحفي في صحيفة "حرييت" التركية هاشم كيليش.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن رجلا مسلحا اقتحم مبنى متحف الفن الحديث في أنقرة حيث كان يجري افتتاح المعرض المصور "روسيا بعيون أتراك"، وأطلق النار على السفير أندريه كارلوف، الذي كان يلقي كلمة في ذلك الحين وأصابه.