اعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم الاثنين, عن اصابة 32 راكبا في تحطم احدى طائراتها في ياقوتيا بسيبيريا وعلى متنها 39 شخصا .

ونقلت وسائل اعلام روسية عن الوزارة قولها, في بيان لها, ان "الطائرة قامت بهبوط اضطراري على بعد نحو 30 كيلومترا من مطار بلدة تيكسي في جمهورية ياقوتيا شمال شرق روسيا".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وأضافت الوزارة أن" 32 مصابا، بينهم 16 في حالة خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفى بلدة تيكسي مؤقتا بغية تلقي العلاج الأولي، على أن يتم نقلهم إلى مستشفيات عسكرية في موسكو وسان بطرسبورغ في وقت لاحق".

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن أليكسي كولوديزنيكوف نائب رئيس الحكومة الإقليمية قوله إن "الرياح العاتية أجبرت الطائرة على الهبوط اضطراريا".

وتوجهت لجنة تحقيق خاصة من الوزارة إلى مكان الحادث للكشف عن أسبابه.

يشار الى ان الطائرة من طراز "إيل-18" , و كان على متنها 32 راكبا، إضافة إلى 7 أفراد الطاقم.