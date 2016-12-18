يوفنتوس البطل يحسم قمته أمام منافسه روما ويبتعد بصدارة الدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

حسم يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الخمس الماضية مباراة القمة مع روما الثاني بهدف لمهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاء هدف هيغواين في الدقيقة الرابعة عشرة من تسديدة قوية بيسراه من حدود المنطقة.

وهو الهدف العاشر لهيغواين في المركز الثالث لترتيب الهدافين خلف البوسني إدين دزيكو (روما) وماورو إيكاردي (إنتر ميلان) ولكل منهما 12 هدفا، وأندريا بيلوتي (تورينو) وله 11 هدفا.

وابتعد يوفنتوس بالصدارة رافعا رصيده إلى 42 نقطة، موسعا الفارق عن روما أقرب منافسيه إلى 7 نقاط. سيريانيوز

2016-12-18 21:41:41 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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