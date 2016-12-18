عاد المهاجم الإيطالي المشاكس ماريو بالوتيللي فريقه نيس إلى سكة الانتصارات عندما سجل له هدفي الفوز على ضيفه ديجون 2-1 اليوم الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ومنح بالوتيللي التقدم لنيس في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، وأدرك جوليو تفاريس التعادل للضيوف من ركلة جزاء أيضا بعد 5 دقائق قبل أن يسجل بالوتيلي هدفه الشخصي الثاني والفوز للفريق الجنوبي في الدقيقة 50.



وهو الفوز الثالث عشر لنيس هذا الموسم والأول بعد تعادله مع مضيفه باريس سان جيرمان حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة 2-2 في المرحلة الماضية.



ورفع نيس رصيده إلى 43 نقطة وابتعد مؤقتا بفارق 4 نقاط عن جاره موناكو الذي يستضيف ليون في قمة المرحلة، في حين مني ديجون بخسارته الثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 16 نقطة وتراجع إلى المركز الثامن عشر.



تابع مرسيليا صحوته وحقّق فوزه الثالث على التوالي عندما أوقف انتفاضة ضيفه ليل بالفوز عليه 2-صفر على ملعب "فيلودروم".



وارتقى مرسيليا إلى المركز السادس برصيد 27 نقطة، فيما تجمد رصيد ليل عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر عقب تلقيه الخسارة العاشرة هذا الموسم والأولى بعد 3 انتصارات متتالية.

وتخلص كان من المركز الأخير بفوزه الثمين على ضيفه متز 3-صفر.



وهو الفوز الأول لكان في مبارياته الخمس الأخيرة (تعادلان وخسارتان) فرفع رصيده إلى 18 نقطة وارتقى إلى المركز السادس عشر تاركاً المركز الأخير للوريان الذي كان تغلب على سانت إتيان 2-1 السبت.