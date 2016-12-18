عاد بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة إلى الصدارة بفوزه الصعب على مضيفه دارمشتات صاحب المركز الأخير 1-صفر يوم الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعانى الفريق البافاري الأمرين للتخلص من عقبة دارمشتات الذي صمد 71 دقيقة قبل أن تهتز شباكه بهدف رائع من البرازيلي دوغلاس كوستا.

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حاول بايرن ميونيخ الذي افتقد خدمات قائده فيليب لام بسبب إصابة تعرض لها قبل انطلاق المباراة، منذ البداية وكان الأكثر استحواذا للكرة بيد أن مهاجميه وخصوصا البولندي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر وجدوا صعوبة في فك التنظيم الدفاعي المحكم لأصحاب الأرض.



وفي غياب الخطورة، اضطر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى إشراك الجناح الفرنسي فرانك ريبيري مكان الدولي التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 69 قبل أن يأتي الفرج من القدم اليسرى لكوستا عندما حرك له الدولي الإسباني تياغو ألكانتارا كرة من ركلة حرة فأطلقها من نحو 25 مترا ارتطمت بالعارضة وعانقت الشباك (71) مسجلا هدفه الثالث هذا الموسم.



والفوز هو الرابع على التوالي لبايرن ميونيخ والحادي عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 36 نقطة واستعاد الصدارة من لايبزيغ مفاجأة الموسم والذي كان استعاد توازنه بالفوز على ضيفه هرتا برلين 2-صفر أمس السبت.



ويستضيف بايرن ميونيخ على ملعبه "أليانز أرينا" لايبزيغ الأربعاء المقبل في مباراة قمة قد تشكل منعطفا في الصراع على اللقب.



يذكر أن لايبزيغ تأسس عام 2009، ويشارك في بطولة النخبة للمرة الأولى في تاريخه.



ومني دارمشتات بخسارته السابعة على التوالي والحادية عشرة هذا الموسم مقابل فوزين وتعادلين، فبقي في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.