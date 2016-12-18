قاد البلجيكي دريس ميرتنز فريقه نابولي الى فوز عريض 5-3 أمام ضيفه تورينو الأحد ضمن المرحلة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودوّن صاحب الـ29 عاماً أهدافه الأربعة في الدقائق (13 ومن ركلة جزاء 18 و22 و80) وتكفّل الروماني تشيرتشيش بالهدف الخامس (70)، بالمقابل أتت أهداف تورينو بفضل بيلوتي وروسيتيني (58 و76) والإسباني ياغو فلاكيه من ركلة جزاء (84).



وبات ميرتنز أول لاعب يسجل هاتريك في مباراتين على التوالي ضمن منافسات الدوري الإيطالي منذ 1994 – 1995 وكذلك أول لاعب يسجل سوبر هاتريك بالدوري الإيطالي منذ يناير 2014 عندما دونه دومينيكو بيراردي نجم ساسولو في مرمى ميلان.



وهي الثلاثية الثانية على التوالي لميرتنز بعد الأولى في المرحلة السابقة في مرمى كالياري (5-صفر).



وأتى تألق ميرتنز في الفترة التي أوقعت القرعة فريقه نابولي في مواجهة ريال مدريد الإسباني ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وصار رصيد نابولي 34 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة أمام ميلان الرابع وابتعد بمثلها عن روما الوصيف، بينما وقف رصيد تورينو عند 25 نقطة.

وفاز كييفو فيرونا على ضيفه سمبدوريا 2-1.



وتقدم كييفو بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما ريكاردو ميغيوريني (9)، وسيرجيو بيليسييه (41) من ركلة جزاء تسبب بها كريستيان بوجيوني لمخاشنته ميغيوريني.



وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، قلص التشيكي باتريك شيك الفارق من ضربة رأس (90+3).



وسقط بيسكارا العائد حديثاً أمام ضيفه بولونيا صفر-3.