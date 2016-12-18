عاد مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات بفوزه الثمين 2-1 على ضيفه أرسنال يوم الأحد في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

بكّر تيو والكوت بمنح التقدّم لأرسنال في الدقيقة 5، لينهي الفريق اللندني الشوط الأول بتفوّق مستحق، لكن مانشستر سيتي قلب الأمور لمصلحته في الشوط الثاني وسجل هدفين عبر الألماني لوروي ساني في الدقيقة 47 ورحيم ستيرلينغ في الدقيقة 71.



على ملعب الاتحاد، خاض مانشستر سيتي المباراة في غياب هدّافه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي ينفذ عقوبة بالإيقاف 4 مباريات، فكان لغيابه كبير الأثر على أداء زملائه داخل منطقة الخصوم.



وبكر الفريق الزائر في زيارة شباك مضيفه بعد أن تلقى تيو والكوت كرة داخل المنطقة من التشيلي ألكسيس سانشيز تابعها بيمناه في قلب المرمى (5).



ومارس مانشستر سيتي بعد الهدف ضغطاً مكثفاً وهائلاً على منطقة ضيفه حتى نهاية الشوط الأول دون أن يتمكن من هز الشباك وإدراك التعادل على الأقل.



وفي الشوط الثاني، عوض الشاب الألماني ليروي ساني (20 عاماً)، بديل أغويرو، بإدراكه التعادل بعدما كسر مصيدة التسلل وتسلم كرة بينية أرسلها الإسباني دافيد سيلفا وواجه الحارس التشيكي بيتر تشيك ووضعها على يمينه (47).



وأهدى رحيم سترلينغ الفوز لأصحاب الأرض بعدما راوغ داخل المنطقة وأرسل كرة زاحفة من مسافة قصيرة إلى أسفل الزاوية اليسرى (47).



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، بفارق 7 نقاط عن المتصدر تشيلسي بـ 43 نقطة، فيما تراجع أرسنال إلى المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بعد تلقيه خسارتين متتاليتين، الأسبوع الماضي أمام إيفرتون واليوم أمام مانشستر سيتي.