لقي ما لا يقل عن 20 شخص مصرعه، يوم الأحد، إثر انهيار طيني وقع داخل منجم ذهب شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ( ا ف ب) عن وزير المناجم في إقليم جنوب كيفو، أبولينير بوليندي، إن المأساة حصلت ليلة السبت إلى الأحد داخل أحد مناجم الإقليم وخلفت 20 قتيلا على الأقل.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وأضاف الوزير "هذه الحصيلة غير نهائية ومرشحة للتصاعد لان أناسا كثيرون ينقبون بشكل فوضوي فى هذا المنجم"، مشيرا إلى العمال غير الشرعيين الذين يعملون ي العديد من المواقع المنجمية في الكونغو الديمقراطية.

وتابع الوزير "نحن (السلطات الإقليمية) لا نشرف على هذا المنجم، هناك عسكريون يستغلونه في منأى عن إدارة المناجم".

ويقع منجم ماكونغو فى منطقة فيزي، قرب الحدود مع إقليم تانجانيكا على بعد أكثر من 270 كلم جنوب بوكافو، عاصمة جنوب كيفو.

يشار إلى أن الانهيارات الطينية أدت لمقتل عشرات في عدة بلاد، حيث أودت بحياة 40 شخص في المكسيك بآب الماضي، كما أدت أمطار غزيرة في ايلول الماضي في الصين الى فقدان 32 شخصاً.

سيريانيوز