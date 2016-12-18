تم الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مساء الأحد، برئاسة سعد الحريري.

وقالت الوكالة الوطنية للأنباء ان، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، تلا مراسيم اعتبار حكومة الرئيس تمام سلام مستقيلة، وتسمية الرئيس سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء، وتشكيلة الحكومة الجديدة.

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وتابعت الوكالة ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أطلق في بيان يتلوه من قصر بعبدا، اسم "حكومة الوفاق الوطني"، على حكومته الأولى في العهد الجديد، مؤكدا انها ستنكب على معالجة ما يمكن من الأزمات.

وبحسب الوكالة، تضمنت الحكومة الجديدة عددا من الوزارات المستحدثة منها: وزارة للنازحين، وزارة دولة لشؤون محاكمة الفساد، وزارة لشؤون رئاسة الجمهورية، وزارة للمرأة، ووزارة لحقوق الانسان.

وقال أمين مجلس الوزراء فؤاد فليفل أن "رئيس الجمهورية بناء على الدستور عين سعد الحريري رئيسا للحكومة، غسان حاصبايني وزيراً صحة، مروان حمادة وزيراً التربية، طلال ارسلان وزيراً للمهجرين، غازي زعير وزيراً للزراعة، ميشال فرعون وزير دولة، علي قانصو وزير دولة ، علي حسن خليل وزيراً للمالية ، محمد فنيش وزيراً للشباب والرياضة، جان اوغاسبيان وزير الدولة، يعقوب الصراف وزيراً للدفاع، جبران باسيل وزيرأً للخارجية، حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة، سليم جريصاتي وزير للعدل، نهاد المشنوق وزيراً للداخلية، محمد كبارة وزيراً للعمل، أيمن شقير وزير الدولة ، جمال الجراح وزيراً للاتصالات، طلال المرعبي وزير دولة، غطاس خوري وزيراً للثقافة، بيار رفول وزير دولة، نقولا تويني وزير دولة، بيار بو عاصي وزيراً للشؤون الاجتماعية، طارق الخطيب وزيراً للبيئة، سيزار أبو خليل وزير طاقة والمياه، رائد الخوري وزيراً للاقتصاد والتجارة، عناية عز الدين وزير دولة".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري انضم إلى الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة.

وكان البرلمان اللبناني قد انتخب ميشال عون رئيساً للجمهورية في نهاية تشرين الأول الماضي، الذي عيّن بدوره سعد الحريري رئيساً للحكومة، تنفيذاً لاتفاق بين القوى السياسية اللبنانية أنهى فراغاً رئاسياً استمر لأكثر من عامين.

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