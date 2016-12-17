ميلان يواصل هدر النقاط بتعادله مع اتالانتا ويصبح مهدداً بفقدان المركز الثالث بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

بات ميلان مهدداً بفقدان المركز الثالث بتعادله سلباً مع ضيفه أتالانتا السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 33 نقطة، بفارق نقطتين أمام نابولي الرابع ولاتسيو الخامس اللذين يلتقيان تورينو وفيورنتينا على التوالي الأحد.



وكان إمبولي حقق فوزاً مهماً على ضيفه كالياري 2-صفر يساهم في إبعاده عن منطقة الخطر في ذيل الترتيب.



وسجل الهدفين الجورجي ليفان متشيدليدزه (8 و72)، متيحاً لناديه الابتعاد برصيد 14 نقطة في المركز السابع عشر (من أصل 20)، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثامن عشر كروتوني.



وتجمد رصيد كالياري عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.



وتستكمل المرحلة الأحد، فيلتقي ساسوولو مع إنتر ميلان، وكييفو مع سمبدوريا، وبيسكارا مع بولونيا، وأودينيزي مع كروتوني وجنوى مع باليرمو. سيريانيوز

2016-12-17 23:17:12 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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